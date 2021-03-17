Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украинский флот вместе с НАТО потренировался отражать атаку в Черном море

Украинский флот вместе с НАТО потренировался отражать атаку в Черном море

Военно-морские силы Украины вместе с противоминной группой кораблей стран НАТО провели учения по отражению нападения потенциального противника в Черном море. О маневрах рассказали в пресс-службе ВМСУ.

"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", — перечислили в заявлении.

В тренировке участвовали корабли и экипажи Турции, Румынии и Испании, зашедшие 10 марта в порт Одессы. Это уже вторые подобные учения в 2021 году.

Как сообщал NEWSTES, ранее в рамках учений НАТО стратегические ядерные бомбардировщики B-1B пролетели на малой высоте на столицами стран Прибалтики — Таллином, Ригой и Вильнюсом. Затем один из них впервые совершил посадку в Польше.


Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Назван «самый опасный период» для рубля
Назван «самый опасный период» для рубля
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Топ на сегодня

СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может
Виды хайп проектов
Виды хайп проектов
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Еще по теме

ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО
Противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» СФ на учении в Белом море отразили воздушное нападение условного противника
В порт Одессы прибыли корабли НАТО
Украина и НАТО проведут учения в Черном море