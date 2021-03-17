Украинский флот вместе с НАТО потренировался отражать атаку в Черном море

Вадим Карасев

Военно-морские силы Украины вместе с противоминной группой кораблей стран НАТО провели учения по отражению нападения потенциального противника в Черном море. О маневрах рассказали в пресс-службе ВМСУ.

"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", — перечислили в заявлении.

В тренировке участвовали корабли и экипажи Турции, Румынии и Испании, зашедшие 10 марта в порт Одессы. Это уже вторые подобные учения в 2021 году.

Как сообщал NEWSTES, ранее в рамках учений НАТО стратегические ядерные бомбардировщики B-1B пролетели на малой высоте на столицами стран Прибалтики — Таллином, Ригой и Вильнюсом. Затем один из них впервые совершил посадку в Польше.



