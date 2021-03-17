Ужас! BTS избили премией «Грэмми»

Анастасия Иванова

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS никак не угомонятся. АРМИ возмутили коллекционные карточки c наклейками от компании Topps, на которые попали номинанты премии «Грэмми».

Сегодня в трендах Twitter новый хэштег #StopAsianHate, под которым поклонники к-поп группы BTS выражают свое возмущение. Слушатели были в шоке, когда увидели серию наклеек «The Shammy Awards» с BTS. На рисунке изображены испуганные участники BTS, которых избивают премией «Грэмми».

Out of all the different ways to potray @BTS_twt, their hardwork, their artistry, and @Topps chose to make this?? Really insensitive especially with the rise in Asian hate crimes right now. Make it make sense#StopAsianHate

- moon✨ pic.twitter.com/kERugOJ2yL — Official 7bts.update⁷ (@7bts__update) March 17, 2021

На других карточках были также изображены Гарри Сайлз, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и другие. Однако дизайн наклеек с этими номинантам не содержал элементов насилия. Некоторые проследили в изображении расизм. Пользователи сети свзяли выпуск карточки с ростом ненависти к представителям азиатской расы.

«BTS заслуживают уважения! Расизм недопустим!», «Бессердечный поступок, учитывая рост преступлений против азиатов. Какой в этом смысл», «Это бесчеловечно и низко. Грэмми вновь упала в моих глазах», — негодуют АРМИ.

Пользователи сети просят распространить петицию с призывом обратить внимание на расистские высказывания в адрес BTS и других людей.



