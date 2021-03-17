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Ужас! BTS избили премией «Грэмми»

Ужас! BTS избили премией «Грэмми»

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS никак не угомонятся. АРМИ возмутили коллекционные карточки c наклейками от компании Topps, на которые попали номинанты премии «Грэмми».

Сегодня в трендах Twitter новый хэштег #StopAsianHate, под которым поклонники к-поп группы BTS выражают свое возмущение. Слушатели были в шоке, когда увидели серию наклеек «The Shammy Awards» с BTS. На рисунке изображены испуганные участники BTS, которых избивают премией «Грэмми».


На других карточках были также изображены Гарри Сайлз, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и другие. Однако дизайн наклеек с этими номинантам не содержал элементов насилия. Некоторые проследили в изображении расизм. Пользователи сети свзяли выпуск карточки с ростом ненависти к представителям азиатской расы.

«BTS заслуживают уважения! Расизм недопустим!», «Бессердечный поступок, учитывая рост преступлений против азиатов. Какой в этом смысл», «Это бесчеловечно и низко. Грэмми вновь упала в моих глазах», — негодуют АРМИ.

Пользователи сети просят распространить петицию с призывом обратить внимание на расистские высказывания в адрес BTS и других людей.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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