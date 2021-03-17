В Алены Савкиной идет подготовка к свадьбе

Вадим Карасев

Супруги Дмитренко не слишком торопятся рассказывать про свои дела, зато делятся информацией о сестре. По словам Димы Дмитренко, Алена уже готовится к свадьбе, так как Илья Семин хочет, чтобы они поженились в нынешнем году. Мнение Татьяны Владимировны явно не учитывается, а сама Алена пребывает в полной эйфории и зовет на свадьбу фолловеров Дмитренко.

«Торопится Аленка. Не стоит ей замуж за него выходить», «Недобрые глаза у молодого человека. Наплачется еще Алена», «Подумала бы, зачем он торопится жениться, если не обеспечивает даже себя?», - высказываются фолловеры.

Ольга и Дмитрий Дмитренко уведомили подписчиков, что собираются открыть магазин в торговом центре. В качестве партнеров они взяли сотрудниц сетевой компании, но не сообщили, чем именно собираются торговать. Раньше в их планах было открытие магазина интимных товаров. Может, они и сейчас вернулись к этой идее, предполагают пользователи, пишет newstes.ru.После деловой встречи супруги пообщались с Аленой Савкиной и Ильей Семиным. Дима поспешил поделиться с подписчиками приятной для Алены новостью. Свадьба состоится в этом году, но дата бракосочетания пары пока не называется. Сама Алена пребывает по этому поводу в такой эйфории, что даже позвала подписчиков Димы на свадьбу.Но поклонники Алены вовсе не считают, что ей стоит выходить замуж за Семина, который в период их временного расставания насмехался над ней. Фолловеры считают, что Савкина снова напрасно очаровалась и видит романтику там, где ее нет. С другой стороны, свадьба расстраивает тех, кто переживает за Алену, меньше, чем вторая беременность.Остается удивляться молчанию Татьяны Владимировны, почему-то никак не комментирующей всю возню вокруг очередного жениха и наметившейся свадьбы. Вполне возможно, что Татьяна Владимировна просто не считает нужным переживать, ведь кошелек по-прежнему находится у нее, а, значит, именно ей решать, будет ли свадьба на самом деле, а не только в мечтах Алены.