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В Австрии число умерших после вакцинации достигло 48 человек

В Австрии число умерших после вакцинации достигло 48 человек

В Австрии уже 48 человек умерли вскоре после сделанной прививки от новой коронавирусной инфекции. В стране применяется вакцина от консорциума Pfizer — BioNTech.

Еще 9 марта эта цифра составляла 43 человека. Медики и власти не видят связи между летальными исходами и вакцинацией, и, хотя расследование продолжается, во всех случаях были найдены другие причины.

Накануне глава минздрава страны Рудольф Аншобер объявил, что на австрийцев обрушилась третья волна коронавируса. Дневной прирост заразившихся приблизился к 3 тысячам сразу после ослабления жесткого карантина — сейчас работают магазины и школы. Власти обещают сделать все возможное, чтобы не допустить повторения осенней ситуации (второй волны).

Как сообщал NEWSTES, Евросоюз готовится начать переговоры о возможности закупки российской вакцины. Ранее этот вопрос считался уделом национальных правительств и не выносился на общеевропейский уровень.

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По материалам: uposters.ru
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