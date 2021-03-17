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В Бундестаге заявили о моральном долге Германии перед Россией

В Бундестаге заявили о моральном долге Германии перед РоссиейФото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия после Второй мировой войны имеет моральный долг не перед Украиной, а перед Россией. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в разговоре с изданием «Взгляд». Таким образом он ответил на заявление посла Украины о моральном долге ФРГ вернуть Крым украинцам.

«Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США. Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника», — приводит издание его слова.

Ранее сообщалось, что Мельник в статье для Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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