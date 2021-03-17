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В центре Грозного устроили народный сход из-за публикации о массовых расправах

В центре Грозного устроили народный сход из-за публикации о массовых расправахКадр: @groznytv

В центре Грозного устроили народный сход из-за публикации «Новой газеты» о массовых расправах в Чечне. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

Отмечается, что среди собравшихся сотни родственников действующих и погибших бойцов полка полиции имени Ахмата Кадырова. По словам одного из участников схода, 20 лет назад, когда в республике творился хаос, он не слышал о «Новой газете». «Но сегодня город процветает, а эти недруги стараются разрушить все», — заявил мужчина. Он также отметил, что работа военнослужащего в Чечне в десятки раз сложнее, чем в других регионах России.

Собравшиеся также обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку «клеветническим статьям».

Ранее на статью о расправах отреагировал министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Он призвал не считать журналистами сотрудников «Новой газеты», которые занимаются «сочинительством гнусных фейков», и заявил, что «Ахмат — сила».

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

Россия

По материалам: lenta.ru
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