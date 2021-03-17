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В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока — 2"

В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должен присоединиться к строительству "Северного потока — 2" в Дании в конце марта и продолжить работы до конца сентября, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Ранее в марте в DEA поясняли РИА Новости, что "Академик Черский" в марте должен приступить к прокладке первой ветки "Северного потока — 2" (Line A). "Фортуна" сейчас строит вторую ветку газопровода (Line B).

Экономика

По материалам: ria.ru
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