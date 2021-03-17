В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
Сегодня, 05:25 Алексей Вольцев
Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки.
"Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.
"Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.
По материалам: ria.ru