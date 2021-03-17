В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне

Алексей Вольцев

Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки.

"Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.

Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.

"Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.