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В Европе призвали оценить ущерб от антироссийских санкций

В Европе призвали оценить ущерб от антироссийских санкцийФото: Globallookpress.com

В Европарламенте призвали оценить вред от антироссийских санкций для стран ЕС. Об этом пишет RT со ссылкой на запрос парламентария от Бельгии Филипа Де Мана.

Он поинтересовался, как в Европе оценивают масштаб ущерба, понесенного из-за подобных мер. «С 2014 года Совет ЕС ввел против России ряд ограничительных мер и экономических санкций. Последние недавно были продлены до конца 2021 года», — напомнил Де Ман.

Ранее президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что Европа совершала ошибки в отношениях с Россией. Он отметил, что сейчас отношения Брюсселя с Москвой достигли низшей точки, однако существует шанс на их перезагрузку.

Страны Запада ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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