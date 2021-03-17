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В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2»

В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2»Фото: Paul Langrock / Nord Stream 2

Газопровод «Северный поток-2» не нужен Германии. Такое мнение высказала эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт в интервью Deutsche Welle.

В Европе достаточно терминалов СПГ, которые используются даже не полностью. Существующей инфраструктуры вполне достаточно, чтобы покрыть потребности в газе, заявила эксперт. «В любом случае на "Северный поток-2" потратят впустую невероятную сумму денег. Мы все оплатим это, будь то за счет очень высоких цен на газ или в виде компенсационных выплат», — отметила Кемферт.

Чтобы достичь климатических целей, Германии необходимо к 2030 году уменьшить долю газа в энергетическом балансе вдвое. «Существует множество сценариев будущего энергоснабжения. Во всех них природный газ становится менее важным и полностью исчезает из энергобаланса к 2040 или к 2050 году», — добавила эксперт.

Ранее стало известно, что власти Германии в процессе переговоров с США по поводу газопровода нашли способ переломить ситуацию в свою пользу. Они считают, что после запуска газопровода Вашингтону будет легче смириться с ним, а значит, надо тянуть время.

Однако на президента США Джо Байдена оказывают давление сенаторы-республиканцы, призывающие занять более жесткую позицию в отношении проекта. В своем обращении, под которым стоит 40 подписей, они выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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