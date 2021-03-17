В Гонконге разработана технология определения аутизма у детей с помощью сканирования сетчатки глаз

Лидия Мартынова

Как сообщает агентство Reuters, учёный из Китайского университета Гонконга Бенн Зи смог разработать новый метод диагностики, который при помощи машинного обучения и искусственного интеллекта может определять аутизм и риск его развития у детей от 6 лет с очень высокой точностью.

В Гонконге разработана технология определения аутизма у детей с помощью сканирования сетчатки глаз появились сначала на Информационное агентство "SM News".