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В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по экспорту оружия

В Госдуме оценили решение США внести Россию в черный список по экспорту оружияДмитрий НовиковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Команда, пришедшая с новым президентом США Джо Байденом, будет агрессивнее в отношении России, чем предыдущая администрация, поэтому новых санкций не избежать. Так решение американской стороны расширить санкции и внести Россию в черный список по экспорту оружия оценил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.

При этом, по мнению Новикова, и при прежней команде могли бы быть новые санкции. «Есть общее консолидированное мнение о прекрасном истеблишменте, связанное с необходимостью давления на Россию», — считает он.

Парламентарий добавил, что США объясняют свои действия тем, что Россия представляет стратегическую угрозу их существованию. Он указал, что совокупность мер при провозглашении какой-то страны врагом будет только усиливаться. «Ни о какой смене трендов в Вашингтоне по отношению к России в ближайшее время речи не будет», — заключил Новиков.

Ранее стало известно, что США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен оборот оружия. Речь идет как об экспорте, так и об импорте вооружений, исключения делаются лишь для сферы космического сотрудничества. Решение начнет действовать с 18 марта. В перечне также находятся Афганистан, Кипр, Демократическая Республика Конго, Иран, Ливия, Сомали и Судан.

США ввели санкции, так как считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россия опровергает подобные обвинения.

Россия

По материалам: lenta.ru
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