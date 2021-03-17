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В Госдуме признали неизбежность четырехдневки

В Госдуме признали неизбежность четырехдневкиСергей ВострецовФото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов признал переход на четырехдневную рабочую неделю неизбежным. Он заявил, что вопрос только в том, как и когда его станут проводить, сообщает агентство «Москва».

По мнению депутата, в России четырехдневка для всех станет реальностью до конца текущего десятилетия, а начнется процесс уже в ближайшее время. Вострецов подчеркнул, что это общемировая тенденция, и избежать ее не получится.

При этом он назвал дискуссионным вопрос о последовательности действий. Например, вначале на четырехдневку могут перевести женщин или же только часть профессий. Так же не сразу в прошлом проходил перевод на пятидневную рабочую неделю. Основным требованием Вострецов назвал сохранение заработной платы, чтобы переход состоялся не за счет сокращения доходов граждан.

Ранее московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила сначала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. По ее словам, на женщин выпадает большая нагрузка, а значит, им нужно больше отдыха.

Эксперты предупредили, что такое решение привело бы к усугублению гендерного неравенства в российском обществе, ведь доходы женщин при таком переходе неизбежно сократятся.

При этом в опросе портала Superjob за четырехдневку для женщин выступили 17 процентов мужчин и 35 процентов женщин. Около четверти всех участников опроса уверены, что сокращать рабочую неделю не нужно вообще, вне зависимости от пола.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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