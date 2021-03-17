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В Госдуме заявили о важности создания российского аналога YouTube

В Госдуме заявили о важности создания российского аналога YouTubeФото: Нина Зотина / РИА Новости

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о важности создания российских аналогов зарубежных социальных сетей, а также видеохостинга YouTube на случай их вынужденной блокировки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, руководство YouTube понимает, что в России у них конкуренции нет. «Мы понимаем с вами, что YouTube вот так просто взять завтра и заблокировать нельзя, потому что людям что смотреть? То есть, к тому моменту, когда нам придется разговаривать с YouTube более жестко, необходимо, чтобы бы был отечественный альтернативный продукт», — сказал он. При этом Хинштейн добавил, что до блокировки «дойти не должно».

В ноябре 2020 года Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой создать и популяризировать отечественные видеохостинги. Обращение ведомства связано с запретом YouTube на создание каналов российским агентством ANNA-News. «Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA-News», — говорится в письме.

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По материалам: lenta.ru
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