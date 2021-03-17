Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в России

В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в России

В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в РоссииФото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Госдуме считают возможным сделать День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства праздничными днями, заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает агентство «Москва». Такое возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю, добавил он.

«Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — сказал Вострецов.

Сейчас идет голосование в поддержку предложения о новом праздничном выходном в День космонавтики — 12 апреля.

Следующие выходные ждут россиян в мае. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Таким образом первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ
Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ
Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений – видео
Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений
Звезда сказок Алексей Катышев водил молоковоз, сидел за изнасилование, пережил нападение хулиганов и умер бомжом
Звезда сказок Алексей Катышев водил молоковоз, сидел за
Косачев подтвердил перестановки в Совете Федерации
Косачев подтвердил перестановки в Совете Федерации
В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в России
В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в
Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года о судьбе СССР
Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года о судьбе СССР
ВС России обвинили в атаке на американский самолёт над Сирией и поражении вертолётов ВВС США
ВС России обвинили в атаке на американский самолёт над Сирией и
ОП предложила ввести в России новую категорию льготников
ОП предложила ввести в России новую категорию льготников
Электронные сигареты помогают бросить курить больным с шизофренией
Электронные сигареты помогают бросить курить больным с шизофренией
Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Феликса Дзержинского
Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Феликса
Финансист назвал «самый опасный период» для рубля
Финансист назвал «самый опасный период» для рубля
В переполненных реанимациях Бразилии не осталось мест
В переполненных реанимациях Бразилии не осталось мест

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс

Еще по теме

В Госдуме прокомментировали возможность введения четырёхдневной рабочей недели
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
В Госдуме создают рабочую группу по доведению МРОТ до прожиточного минимума
Глава Комитета Госдумы по труду прокомментировал возможность перехода на четырёхдневку