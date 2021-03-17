В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве дома

Влада Некрасова

В 2016 году в ноябре из-за взрыва газа в многоквартирном доме № 6 на улице Минской в Иванове погибли люди. Всего из-под завалов спасатели вытащили шесть трупов. Среди их была молодая семья с ребенком. Супруги Хатовы с 4-летней дочкой собирались съезжать из старого дома на окраине. Но не успели.

В Октябрьском суде Иванова судили сотрудника службы ВДГО ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Его обвиняли в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и повлекли гибель нескольких человек.

Эксперты выяснили, что эпицентр взрыва в жилом доме на Минской находился на первом этаже. Здесь был установлен газовый котел с повреждениями, следы термического воздействия на полу.

Сотрудник организации, как выяснилось, исправно выполнял свою работу. Причинно-следственной связи между его действиями и взрывом в многоквартирном доме следствие не нашло. Его оправдали в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Но пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в суде. То есть окончательно точка еще не поставлена.

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