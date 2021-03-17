В Калининградской области двое москвичей задержаны за взятку сотруднику ФСБ

Анастасия Иванова

В Калининградской области двое жителей Москвы и Подмосковья обвиняются в даче взятки сотруднику УФСБ. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 11 февраля 2021 года подозреваемые в одном из кафе в областном центре предложили сотруднику УФСБ 0,5 млн рублей и 2,5 тыс долларов за организацию покровительства коммерческой фирмы. Сотрудник УФСБ отказался от взятки, процесс передачи денег происходил под контролем оперативников регионального управления.

На следующий день подозреваемые при попытке покинуть регион были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области. В настоящее время они помещены под стражу.

В рамках уголовного дела о даче взятке должностному лицу в крупном размере ведется выяснение возможной иной преступной деятельности задержанных. Так, правоохранителями рассматривается версия, что мужчины могут быть причастны к другим преступлениям, которые они совершали, в частности, представляясь сотрудниками ФСБ России.

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