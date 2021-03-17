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В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными

В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными


В центре местной активности Октябрьского района города Кирова произошло очередное воспитательное мероприятие для молодежи. Семинар на тему “Как вести себя при встрече с бродячей собакой” провела инструктор школы «НоузВорк Киров» при Клубе служебного собаководства Кировской области Екатерина Скобкина, на котором школьники не только почерпнули знаний, которые могут спасти их жизнь и здоровье, но также ознакомились с работой кинолога и увидели дрессировку собак в действии.

– Ни в коем случае не следует убегать. Лучше всего «застыть», не поднимая рук. Принимая нападение, лучше всего стоять вполоборота к животному. Затем следует защитить горло, прижав подбородок к шее и выставив перед собой сумку или пакет. Не опуская средство защиты, необходимо медленно отступить к укрытию, – поясняют специалисты.

Помимо этого, для любителей собак весьма полезными оказались и советы по диете, особенностях выгула и как правильно подавать питомцу команды. Важный акцент был поставлен на личной ответственности собаковода, как за здоровье, так и поведение их любимца в обществе.

В завершение мероприятия метис Арчи, бигль Карлос и мопс Джейсон – личные собаки Екатерины – показали свою выучку и мастерство в выполнении команд, применении навыков поиска и дрессировку.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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