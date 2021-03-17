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В Крыму прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

В Крыму прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

17 марта прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Крым. Это мероприятие совпало с празднованием седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Заседание открыл глава штаба, врио главы ОП РК Александр Форманчук – он поздравил собравшихся с годовщиной и заявил, что общественные наблюдатели должны успешно выполнить свою миссию.

"Состав будущей Думы определяют только граждане России. Задача наблюдателей зафиксировать возможные нарушения и защитить права людей", – сказал он.

На мероприятии также выступала член ОП РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова.

Я была в Крыму шесть лет назад, в 2015 году, практически сразу после воссоединения, и тогда воздух здесь был пропитан свободой и надеждой. Сегодня я увидела, сколько всего сделано за это время, как преобразилась Республика.

По словам Булгаковой, российская практика общественного наблюдения за выборами не имеет аналогов в мире. Это инициатива самих граждан, а не навязанное извне решение, а за реализацию отвечали и НОМ, и Общественная палата, и общественные организации.

"Эти выборы крайне важны, к ним приковано внимание общественности как внутри нашей страны, так и за пределами России. Чем больше россиян будет принимать участие в наблюдении за выборами, тем меньше возможностей будет у деструктивных сил заполнять информационное поле и манипулировать общественным мнением", – заключила она.

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По материалам: uposters.ru
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