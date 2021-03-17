В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына

Алексей Вольцев

15 марта в Курской области едва не произошла страшная трагедия. 31-летняя местная жительница пыталась расправиться с собственным ребёнком. Восьмилетний мальчик мог сгореть заживо. Но горе-мать вовремя опомнилась.

По сообщению Рен-ТВ, СУ СК РФ по Курской области уже возбудило уголовное дело в отношении женщины. Известно, что подозреваемая поругалась с сыном, вывела его на улицу и облила горючей жидкостью, после чего подожгла. Вовремя поняв, что натворила, она быстро потушила пламя и вызвала скорую помощь. Мальчика увезли в местную больницу с сильными ожогами кожных покровов. Мать задержана, предстоит решить вопрос о заключении её под стражу.

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