Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына

15 марта в Курской области едва не произошла страшная трагедия. 31-летняя местная жительница пыталась расправиться с собственным ребёнком. Восьмилетний мальчик мог сгореть заживо. Но горе-мать вовремя опомнилась.

По сообщению Рен-ТВ, СУ СК РФ по Курской области уже возбудило уголовное дело в отношении женщины. Известно, что подозреваемая поругалась с сыном, вывела его на улицу и облила горючей жидкостью, после чего подожгла. Вовремя поняв, что натворила, она быстро потушила пламя и вызвала скорую помощь. Мальчика увезли в местную больницу с сильными ожогами кожных покровов. Мать задержана, предстоит решить вопрос о заключении её под стражу.

Сообщение В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских выборов
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
В Курской области мать пыталась заживо сжечь восьмилетнего сына
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
BMW представит электрический седан i4 2022 года 17 марта
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Министр обороны Украины Таран впервые посетит Японию
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера» про лорда Волан-де-Морта
Вышел официальный трейлер короткометражного приквела «Гарри Поттера»

Топ на сегодня

В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в Карабахе
Армения проведет военные учения впервые после осеннего конфликта в
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может

Еще по теме

Жителя Курской области приговорили к 20 годам за то, что сжег мать и сына
В Челябинской области женщина убила сына ради его попадания в рай
В Томске мать убила сына-первоклассника
На Сицилии два пса растерзали полуторагодовалого ребенка