Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве продолжается цикл встреч в рамках проекта «Профессия – Родину защищать»

В Москве продолжается цикл встреч в рамках проекта «Профессия – Родину защищать»

В Москве продолжается цикл встреч в рамках проекта «Профессия – Родину защищать»

В Москве продолжается цикл встреч в рамках проекта «Профессия – Родину защищать», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Встречи проводит Московский центр «Патриот.Спорт». Новые выпуски программы приурочены ко Дню моряка-подводника. 18 и 19 марта в 18:00 в программах примут участие Герой России, контр-адмирал командир 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота Илья Козлов, капитан I ранга писатель Николай Черкашин и капитан I ранга Сергей Турко.

«19 марта в нашей стране празднуется День моряка-подводника. Служба на подводных лодках требует особых профессиональных навыков, строжайшей дисциплины и высокой компетенции. Подводники – элита российского флота, у них сложная и почетная профессия. Поэтому встречи с морскими офицерами помогут ребятам узнать много нового об этой сфере и, возможно, определиться с выбором будущей профессии и найти пример для подражания», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россия отказалась признать факт вторжения своего вертолета на территорию Украины на Сумщине
Россия отказалась признать факт вторжения своего вертолета
В России подорожали яйца, сахар и картофель
В России подорожали яйца, сахар и картофель
Вирусолог назвал условие роста заболеваемости коронавирусом в России весной
Вирусолог назвал условие роста заболеваемости коронавирусом в России
В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности Германии вернуть Крым
В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности Германии
В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма
В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического
В Калининградской области двое москвичей задержаны за взятку сотруднику ФСБ
В Калининградской области двое москвичей задержаны за взятку
Хабиб Нурмагомедов провел встречу с Лоренцо Фертиттой и намекнул на возвращение в UFC
Хабиб Нурмагомедов провел встречу с Лоренцо Фертиттой и намекнул на
Стало известно, куда пропал Богдан Титомир
Стало известно, куда пропал Богдан Титомир
В Туве сомневаются, что фракция ЛДПР вообще писала Мишустину про губернатора Кара-оола
В Туве сомневаются, что фракция ЛДПР вообще писала Мишустину про
Российские ученые рассказали про болезнь, которую невозможно вылечить
Российские ученые рассказали про болезнь, которую невозможно вылечить
МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
Егор Крид вспомнил о Даше Клюкиной: «Она разбила мне сердце»
Егор Крид вспомнил о Даше Клюкиной: «Она разбила мне сердце»

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Юнармейцы Москвы смогут в режиме онлайн встретиться с российскими военными
На Камчатке празднуют День моряка-подводника
Экипажи атомных подводных крейсеров «Тверь» и «Томск» победили в первенстве по плаванию, посвященному Дню моряка-подводника
В Калининграде накануне Дня моряка-подводника пройдут торжественные мероприятия