В Москве продолжается цикл встреч в рамках проекта «Профессия – Родину защищать»

Лидия Мартынова

В Москве продолжается цикл встреч в рамках проекта «Профессия – Родину защищать», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Встречи проводит Московский центр «Патриот.Спорт». Новые выпуски программы приурочены ко Дню моряка-подводника. 18 и 19 марта в 18:00 в программах примут участие Герой России, контр-адмирал командир 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота Илья Козлов, капитан I ранга писатель Николай Черкашин и капитан I ранга Сергей Турко.

«19 марта в нашей стране празднуется День моряка-подводника. Служба на подводных лодках требует особых профессиональных навыков, строжайшей дисциплины и высокой компетенции. Подводники – элита российского флота, у них сложная и почетная профессия. Поэтому встречи с морскими офицерами помогут ребятам узнать много нового об этой сфере и, возможно, определиться с выбором будущей профессии и найти пример для подражания», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.