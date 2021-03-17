В Москве в ближайшие месяцы начнут восстановление туристических потоков

Алексей Вольцев

Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".

"Ключевая проблема - это восстановление туризма, общения между странами, восстановление туристических потоков. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшие месяцы мы сможем начать постепенное восстановление туристических потоков", - сказал Ефимов.

Он отметил, что на сегодняшний день по-прежнему сферы туризма и гостиничного бизнеса в 2 раза меньше, чем до периода пандемии.

"Те результаты, которые мы видим, позволяют нам на сегодняшний момент делать аккуратные прогнозы по восстановлению экономики по большинству направлений в этом году, но и ряд отраслей - туризм, авиаперевозки, будут восстанавливаться несколько дольше. Но те меры, которые принимаются на уровне правительства, ...позволяют поддерживать эти отрасли", - добавил заммэра.