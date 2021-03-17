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В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина

Президент «Фонда содействия безопасности», в прошлом сотрудник госбезопасности, обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как отмечают «РИА Новости» Андрей Першин пытался получить от генерального директора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 млн. рублей. Этот жест должен был помочь бизнесмену избавиться от проблем уголовного преследования.

Сам Першин убеждал, что полиция хотела направить в органы Балашихи материалы для возбуждения уголовного тела о мошенничестве с земельными участками, об их хищении.

Сегодня Мелин, возглавляющий компанию «Фонд содействия безопасности» обратился в Федеральную службу безопасности вместе с Першиным, чтобы решить возникшую проблемную ситуацию.

Сообщение В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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