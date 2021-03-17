В Набережных Челнах детский сад оградили колючей проволокой

Вадим Карасев

В Набережных Челнах детский сад обнесли колючей проволокой. Администрация здания сообщила о том, что эта мера направлена на безопасность детей.



По периметру садика был поставлен железный забор, который сверху густо "украсили колючкой". Это же учреждение является центром развития ребенка "Электроник", в котором занимаются дети от трех до шести лет.

По словам руководителей детсада, они были вынуждены так поступить из-за находящегося рядом рынка. Оттуда часто заходили незваные "гости", и для того, чтобы оградить детей от посторонних, участок обнесли.



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