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В Набережных Челнах детский сад оградили колючей проволокой

В Набережных Челнах детский сад оградили колючей проволокой

В Набережных Челнах детский сад обнесли колючей проволокой. Администрация здания сообщила о том, что эта мера направлена на безопасность детей.

По периметру садика был поставлен железный забор, который сверху густо "украсили колючкой". Это же учреждение является центром развития ребенка "Электроник", в котором занимаются дети от трех до шести лет.

По словам руководителей детсада, они были вынуждены так поступить из-за находящегося рядом рынка. Оттуда часто заходили незваные "гости", и для того, чтобы оградить детей от посторонних, участок обнесли.

Ранее NEWSTES писал, что коммунальщики из Липецка тоже проявили смекалку в решении проблем и вместо плитки положили на грязь ковер.

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По материалам: uposters.ru
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