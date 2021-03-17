В Омском государственном педуниверситете открылась лаборатория «Конструкториум»

Алексей Вольцев

В Омском государственном педагогическом университете создана научно-исследовательская лаборатория инженерно-политехнического образования «Конструкториум», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В лаборатории будет обеспечиваться научно-исследовательская, образовательная и профориентационная деятельность как для студентов, так и для педагогов в рамках курсов повышения квалификации. Учебные программы подготовлены для совместной реализации со школами и социальными партнёрами вуза, акцент делается на сочетании инновационных технологий и геймификации в образовательном процессе.

«Конструкториум» уже выстроил сотрудничество с лицеями № 64 и 54, инженерно-технологическим лицеем № 25, школами № 120 и 24, «Точкой кипения», домом творчества «Кировский» города Омска, центром образовательной робототехники «РобоПолигон», центрами дополнительного образования «Снейл», «СТЕМ», «Умникум» и детским технопарком «Кванториум».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р, вошли 33 педагогических вуза.

Они становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.