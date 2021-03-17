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В проблемах газификации России обвинили Северный Кавказ

В проблемах газификации России обвинили Северный КавказФото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам проверки газификации в России в период 2017-2020 годов Счетная палата обнаружила системные недостатки, резко замедляющие процесс. Об этом со ссылкой на отчет о работе ведомства за 2020 год сообщает РБК.

Главной проблемой названы хронические убытки «Газпром межрегионгаз» (входит в группу «Газпром»), в которых в первую очередь виноваты республики Северного Кавказа. На местных потребителей приходится больше половины долгов.

Как следует из сообщения компании от 12 марта, за минувший год дебиторская задолженность потребителей в целом выросла на 2,4 процента, до 180 миллиардов рублей. На Северо-Кавказский федеральный округ приходится около 100 миллиардов рублей долгов.

Между тем еще в августе 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин утверждал, что задолженность российских потребителей за газ достигла 331 миллиарда рублей. В разговоре с президентом Владимиром Путиным он отмечал, что в республики Северного Кавказа топливо по-прежнему поставляется без договоров, а все решения, которые принимались для исправления ситуации, так и не исполнены.

Тогда же Кудрин указывал, что за последние три года выполнены только 15 процентов плана по газификации, причем финансирование мероприятий только снижается. По его мнению, такими темпами решить задачу невозможно и соответствующие планы неизбежно провалятся.

В текущем докладе еще одной важной проблемой газификации аудиторы назвали отсутствие единого подхода к определению ее уровня. Дело в том, что «Газпром межрегионгаз» считает уровень по собственной методике. Однако та существенно расходится с принципами, утвержденными Минэнерго, что приводит к искажению отчетности и проблемам в планировании.

В начале декабря прошлого года стало известно, что за пять лет «Газпром» построит в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов и доведет газификацию региона до 100 процентов. Работы оцениваются в 12,3 миллиарда рублей. Соответствующий договор подписан несмотря на то, что, по состоянию на 1 января 2018 года, долг жителей Чечни превышал 13 миллиардов рублей.

В настоящее время власти ищут деньги за анонсированную программу газификации страны до 2030 года. Ряд предложений на днях были переданы в Кремль госсоветом.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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