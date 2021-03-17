В Раде предложили дату выборов мэра Харькова

Алексей Вольцев

Верховной Раде рекомендовали назначить выборы мэра Харькова (город остался без городского головы после смерти Геннадия Кернеса в декабре 2020 года) на 31 октября 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», эту дату предложил Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

«Рекомендовать Верховной Раде назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на 31 октября 2021 года… Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов… в целом», — говорится в документе.

Ранее в Раде не исключали, что выборы мэра Харькова таки будут назначены на осень этого года.

А в январе этого года Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, которая объявила избранным городским головой Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги — в то время мэр Харькова находился в берлинской клинике.

Иллюстративное фото с Pixabay.