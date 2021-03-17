В Роспотребнадзоре назвали неочевидный признак заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Различные поражения кожи, такие как образование пузырьков и крапивницы, могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Такой неочевидный признак развития инфекции назвала заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева, передает ТАСС.

«На сегодняшний день четко представлены поражения кожи при COVID-19. (...) Эти изменения по типу псевдообморожений могут быть [в виде] везикулярных высыпаний. Четко наблюдаем в своей клинической практике и картину крапивницы, а также пятнистых высыпаний, иногда вплоть до некротических поражений», — рассказала специалист.

По словам Понежевой, усугубить ситуацию могут системные воспаления кожи и наличие патологических состояний при проблемах с сердцем, сахарном диабете и болезни Крона (воспаление желудочно-кишечного тракта — прим. «Ленты.ру»). Таким пациентам может понадобиться системная иммуносупресия.

Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал о последствиях перенесенного коронавируса для кожи. Он отметил, что коронавирус сильно сказывается на иммунной системе человека, а кожа является «зеркалом всего организма». Специалист добавил, что именно по состоянию кожи можно определить, есть у человека хронические заболевания или нет.