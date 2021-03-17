В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций США

Вадим Карасев

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Российские власти нашли способ обезопасить госдолг, если против него будут введены санкции США. В частности, российский Минфин будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку ОФЗ, сказал глава министерства Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, если Вашингтон введет санкции на госдолг, Россия профинансирует все текущие расходы.

Ранее в среду, 17 марта, США объявили о новых торговых санкциях против России. С 18 марта Вашингтон ограничит экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью.

В США считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россия отвергает все подобные обвинения.

Новые санкции стали продолжением ограничительных мер, введенных в начале марта. В течение трех месяцев ограничения могут еще расширить и тогда под угрозу рискует попасть российский госдолг. Уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом.

В Кремле, говоря о рисках из-за санкций, отмечали, что Россия вынуждена будет применять необходимые меры для минимизации последствий от них.