Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций США

В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций СШАФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Российские власти нашли способ обезопасить госдолг, если против него будут введены санкции США. В частности, российский Минфин будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку ОФЗ, сказал глава министерства Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, если Вашингтон введет санкции на госдолг, Россия профинансирует все текущие расходы.

Ранее в среду, 17 марта, США объявили о новых торговых санкциях против России. С 18 марта Вашингтон ограничит экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью.

В США считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россия отвергает все подобные обвинения.

Новые санкции стали продолжением ограничительных мер, введенных в начале марта. В течение трех месяцев ограничения могут еще расширить и тогда под угрозу рискует попасть российский госдолг. Уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом.

В Кремле, говоря о рисках из-за санкций, отмечали, что Россия вынуждена будет применять необходимые меры для минимизации последствий от них.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россия отказалась признать факт вторжения своего вертолета на территорию Украины на Сумщине
Россия отказалась признать факт вторжения своего вертолета
В России подорожали яйца, сахар и картофель
В России подорожали яйца, сахар и картофель
Вирусолог назвал условие роста заболеваемости коронавирусом в России весной
Вирусолог назвал условие роста заболеваемости коронавирусом в России
В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности Германии вернуть Крым
В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности Германии
В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма
В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического
В Калининградской области двое москвичей задержаны за взятку сотруднику ФСБ
В Калининградской области двое москвичей задержаны за взятку
Хабиб Нурмагомедов провел встречу с Лоренцо Фертиттой и намекнул на возвращение в UFC
Хабиб Нурмагомедов провел встречу с Лоренцо Фертиттой и намекнул на
Стало известно, куда пропал Богдан Титомир
Стало известно, куда пропал Богдан Титомир
В Туве сомневаются, что фракция ЛДПР вообще писала Мишустину про губернатора Кара-оола
В Туве сомневаются, что фракция ЛДПР вообще писала Мишустину про
Российские ученые рассказали про болезнь, которую невозможно вылечить
Российские ученые рассказали про болезнь, которую невозможно вылечить
МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
Егор Крид вспомнил о Даше Клюкиной: «Она разбила мне сердце»
Егор Крид вспомнил о Даше Клюкиной: «Она разбила мне сердце»

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Российский госдолг оказался под угрозой из-за санкций США
США назвали способ для России избежать новых санкций
США внесли Россию в черный список по экспорту оружия
В ЕС назвали инициатора антироссийских санкций из-за Навального