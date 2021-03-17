В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым

Анастасия Иванова

Российские политики прокомментировали заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.

Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.

Сенатор Алексей Пушков возмутился таким формулировкам.

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