В России разрабатывают сертификат вакцинации для поездок за рубеж

Анастасия Иванова

В России ведётся работа над сертификатом вакцинации для привитых российскими препаратами от коронавирусной инфекции граждан. Как пишет РИА «Новости», во ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, документ будет выдаваться на русском и английском языках.

В министерства рассказали, что в настоящее время ведётся межведомственная работа в данном направлении, в том числе проработке международного признания этих документов. В этой ситуации головным ведомством будет считаться Минздрав. В дальнейшем потребуется заключить международные соглашения, которые позволят свободно перемещаться между странами при наличии соответствующего сертификата.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, что подобные сертификаты вводятся на ограниченное количество времени, до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не решит, что пандемия коронавируса сошла на нет.

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