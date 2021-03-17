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В России решили сэкономить на дорогих лекарствах

В России решили сэкономить на дорогих лекарствахЕлена АстапенкоФото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко заявила о нехватке средств на программу «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН). Эти слова прозвучали на круглом столе в Общественной палате, пишет «Фармацевтический вестник».

Чиновница заметила, что на данный момент не видит решения проблемы. «Экономии, которая складывается на госзакупках, не хватит, чтобы покрыть потребности», — подчеркнула она.

В минувшем году на программу выделили 60 миллиардов рублей. В этом удовлетворить заявки регионов возможности нет. Информацию подтвердила замдиректора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Ольга Константинова. По ее словам, бюджетных денег в программе осталось немного.

Несколько пациентских организаций, также участвовавших в круглом столе, рассказали, что уже столкнулись с нехваткой лекарств, которые должны были закупить в рамках программы.

Уже после публикации материала о круглом столе помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что всех пациентов обеспечат необходимыми лекарствами. За счет чего, чиновник не указал. В свою очередь Константинова сообщила, что ее организация оптимизирует процесс планирования и сбора заявок, чтобы не допустить закупки избыточных препаратов.

В начале марта сообщалось, что в России пациенты с болезнью Гоше, около 450 человек в стране, уже минимум два месяца не получают жизненно необходимое лекарство.

Скандал по поводу средств на программу ВЗН вспыхнул в сентябре 2020 года. Тогда в пояснительной записке к проекту бюджета говорилось, что расходы сократят на 19,5 миллиарда рублей. Позднее Минфин объяснил, что такое предложение имело место только в предыдущей версии, а расходы на программу не изменят.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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