В России выявили 8998 новых случаев коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8998. Общее количество инфицированных достигло 4 418 436, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 17 марта.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся — 1201 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (927 случаев) и Московская область (436 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (1), Еврейской автономной области (3) и Чукотском автономном округе (3).

За последние 24 часа в России зарегистрировано 427 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 93 364 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 755. Всего выздоровели 4 024 975 пациентов.