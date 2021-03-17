В Ровно на турнире по смешанным единоборствам подрались десятки зрителей

Анастасия Иванова

В Ровно на турнире по смешанным единоборствам подрались зрители. Об этом говорится в сюжете «Ровно 1».

Словесную перепалку начали двое парней, потом она переросла в драку, а затем к парням подоспела помощь.

По словам очевидцев, около 50 мужчин набросились на парней. Пострадала и девушка, которая пыталась разнять драку.

В сюжете говорится, что в полицию никто из потерпевших или участников драки не обращался.

Один из организаторов соревнований рассказал, что конфликт произошел не в месте, где проводились соревнования, и не был связан с ними. По его словам, дрались отдыхающие клуба.

Ранее «NewsTes» писали о драке в центре Харькова между сторонниками разных политических движений.