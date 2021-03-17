В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"

Алексей Вольцев

В Сети появились первые отзывы о четырехчасовом блокбастере, основанном на комиксах DC, "Лига справедливости Зака Снайдера". Это режиссерская версия фильма 2017 года, дополненная новыми сценами в 2020 году.

Картина получила неоднозначные оценки. Например, на сайте-агрегаторе Metacritic критики оценили ленту на 55 баллов из 100 возможных, что нельзя назвать высоким результатом. При этом на Rotten Tomatoes обновленная "Лига справедливости" заработала 76 процентов "свежести", что считается успехом (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов хороших отзывов и больше. — Прим. ред.).

Авторы отметили, что фильм вызывает "массу положительных эмоций" – благодаря зрелищным сценам и грамотному сюжету.





"Фильм длинный, бескомпромиссный по своему тону и хорошо скомпонованный. Смотря его, ты понимаешь, лучшие герои DC объединились, чтобы остановить опасного врага", — отмечает в своей рецензии Мурджани Ролз из издания Substream Magazine.

"Все, на что надеялись верные поклонники Снайдера, оправдалось. Эта версия получилась значительно лучше по сравнению с лентой 2017 года (после ухода режиссера из-за семейной трагедии фильм доснял Джосс Уидон. — Прим. ред.)", — считает Ник Шагер из The Daily Beast.

написал в своей статье, что у Снайдера получилась слабая и очень длинная работа. "Даже хороший фильм о супергероях (а это определенно не так) не должен длиться так долго", — уверен он.

С его же мнением согласилась и Ханна Вудхед — автор из британского журнала Little White Lies, посвященного новостям из мира кино. "Лига Справедливости Зака Снайдера" слишком длинная и скучная", — считает она.

В картине Бэтмен (Бен Аффлек) и Чудо-женщина (Галь Гадот) собирают вместе сильнейших супергероев, чтобы объединиться и спасти Землю от вторжения злодея Степного волка и его демонической армии.

Премьера фильма состоится 18 марта на платформе HBO Max, а в России на "Кинопоиске HD".