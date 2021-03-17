В Совфеде назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма

Вадим Карасев

Андрей ТурчакФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине являются вызовом стране и триумфом политического маразма. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия», — сказал Турчак.

По мнению политика, у России множество преимуществ перед США. Среди них он перечислил успешную борьбу с пандемией и эффективную вакцину от коронавируса. «У нас межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов», — продолжил Турчак.

Ранее с критикой заявления Байдена выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США оскорбил граждан России, а его нападки на главу государства — это истерика от бессилия.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

По словам американского лидера, у него был длинный разговор с российским коллегой. «Я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло, — будь готов"», — рассказал Байден.