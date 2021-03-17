В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

Лидия Мартынова

Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее разведсообщество США в своем докладе заявило о том, что власти РФ распорядились в ходе выборов дискредитировать кандидатуру Джо Байдена, при этом Россия якобы поддерживала Дональда Трампа. При этом американская разведка не видела на выборах попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов.

"Когда нечего сказать, тогда несут всякую ахинею", - сказал парламентарий.

По его словам, спецслужбы США "хотят сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Они так много говорили про "вмешательство" РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами", - заключил политик.

Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.