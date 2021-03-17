В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
Ранее разведсообщество США в своем докладе заявило о том, что власти РФ распорядились в ходе выборов дискредитировать кандидатуру Джо Байдена, при этом Россия якобы поддерживала Дональда Трампа. При этом американская разведка не видела на выборах попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов.
"Когда нечего сказать, тогда несут всякую ахинею", - сказал парламентарий.
По его словам, спецслужбы США "хотят сохранить хорошую мину при плохой игре".
"Они так много говорили про "вмешательство" РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами", - заключил политик.
Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.