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В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее разведсообщество США в своем докладе заявило о том, что власти РФ распорядились в ходе выборов дискредитировать кандидатуру Джо Байдена, при этом Россия якобы поддерживала Дональда Трампа. При этом американская разведка не видела на выборах попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов.

"Когда нечего сказать, тогда несут всякую ахинею", - сказал парламентарий.


По его словам, спецслужбы США "хотят сохранить хорошую мину при плохой игре".


"Они так много говорили про "вмешательство" РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами", - заключил политик.

Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.

В мире

По материалам: ria.ru
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