В США при стрельбе трех спа-салонах погибли семь человек

Вадим Карасев

Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

В американском штате Джорджия при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. Неизвестный вошел в заведение и открыл огонь. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили были ли они работниками или посетителями спа-салона.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. При стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором — одна. В полиции отметили, что связь между убийствами на данный момент не установлена.

Ранее сообщалось, что в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и тяжело ранил одного из сотрудников учреждения. Отмечается, что нападавший использовал небольшой пистолет и выстрелил один раз.