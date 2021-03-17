В США призвали вытеснить Россию из Карабаха

Вадим Карасев

США обеспокоены растущей ролью России в Карабахе и должны предпринять меры для восстановления собственного влияния в регионе. Об этом во время выступления в Каспийском политическом центре в Вашингтоне заявил зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, пишет турецкое издание Milliyet.

Дипломат подчеркнул, что постоянное присутствие России в Карабахе в виде миротворческой миссии пугает его, поскольку может привести к росту влияния Москвы в кавказском регионе. Кроме того, его настораживают планы Ирана и Китая.



США, по мнению Кента, должны активнее заняться урегулированием карабахского конфликта, имея для этого все необходимые ресурсы, взять на себя роль миротворца и продемонстрировать таким образом Москве свои интересы.

"США дают сигнал: "Хотя меня не видно, у меня по-прежнему есть глаза и уши в регионе. У нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики", — говорится в статье.

Спикеры на мероприятии также выразили уверенность, что США заинтересованы не только вытеснить Россию из Карабаха, но и "дистанцировать" от нее Грузию, которую Вашингтон хочет интегрировать в Европу и НАТО.