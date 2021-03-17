В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы

Алексей Вольцев

Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай. Но мы считаем, что лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело с нашими союзниками и партнерами, обеспечивать, чтобы они отвечали за действия, противоречащие международным "дорожным правилам", - сказал представитель администрации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся с китайскими коллегами в Анкоридже, штат Аляска, 18 марта, сообщил госдепартамент.

Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.