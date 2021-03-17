В Туве сомневаются, что фракция ЛДПР вообще писала Мишустину про губернатора Кара-оола

Анастасия Иванова

Звучит громко, оглушительно громко: в Туве фракция ЛДПР в Верховном Хурале обращается к премьер-министру Михаилу Мишустину, где ставит вопрос о нецелесообразности дальнейшего нахождения на посту руководителя республики Шолбана Кара-оола. Статус документа – Обращение. Объём – четыре страницы мелким шрифтом. Подписано руководителем парламентской фракции Эресом Кара-Салом. Но текст написан, судя по сказанному, всей фракцией. Правда вся фракция – это он, Кара-Сал, да второй депутат от ЛДПР Виктор Цитцер.

Оба кстати совсем недавно в Верховном Хурале. Такая видимо практика у регионального отделения ЛДПР – менять депутатов повахтово. Год отработал и снимай с себя депутатские полномочия, дальше знамя подхватят однопартийцы. Именно поэтому мало какие запросы и просьбы избирателей и доходят до исполнения или внятного ответа, что спрашивать не с кого: депутат, кому писали, уже и не депутат…

Но в истории с обращением странно другое – а было ли оно вообще? То, что оно опубликовано в местной оппортунистической газете «Риск» 17 марта 2021 года – это медицинский факт, ну а дальше? Опубликовать можно где-угодно – на заборе, в соцсетях, в конце концов даже в газете «The Washington Post». Российская оппозиция там в фаворе, хотя конечно не до такой степени, чтобы интересоваться Тувой.

А вот местное издание «Риск» как раз то место, где может прокатить и сойти за серьёзную публикацию то, чего нет на самом деле. Её издатель Сергей Конвиз, в судебном по-рядке уличавшийся во лжи и публикации недостоверной информации, а также судом неоднократно привлекавшийся к ответственности за пьяную езду и антиобщественные и противоправные действия, готов разместить что угодно, где есть хоть какой-то намёк на бодание с действующей республиканской властью. Действующей – даже не конкретно с той, которая сейчас, а по определению любой действующей. Драку заказывали? Тогда мы идёт к вам. Деньги ваши, стану наши.

Никаких достоверных фактов, что письмо было зарегистрировано в Верховном Хурале, а тем более в канцелярии Правительства РФ, нет. Очень напоминает товарища Бендера, у которого «на днях гостил один знакомый дипломат из Вены».





Заместитель Председателя Верховного Хурала РТ Ирина Бадыргы:

«Впервые об этом прочитала в социальных сетях, никакой информации о том, что фракция ЛДПР, а туда входит только два человека, произвели обращение с таким громким заявлением. У меня вызывает сомнение, что такое обращение в принципе было. Если члены фракции ЛДПР хотели донести до председателя кабмина РФ свою оценку развития Тувы, то почему они это не сделали к его прибытию, а только после его убытия из республики. И вообще непонятно, почему вопрос о пребывании в должности ВДЛ они привязывают к премьер-министру РФ? Все это вызывает большие сомнения, что это об-ращение существует официально».

Само же «письмо Мишустину» – длиннющий набор собранных за все последние годы штампов про «развал республики», «неспособность Кара-оола управлять», нищету народа, коррупцию и прочие добродетели власти. Тот ещё плач Ярославны. Просто за обилием цифр у неподготовленного читателя должно возникнуть ощущение апокалипсиса в Центре Азии. Достоверность статистики и аналитики на страницах «Риска» – как у обезьяны с гранатой, не знаешь, чего от неё ждать. Навскидку вот такая цитата:

“…согласно прогнозу, ожидается, что численность населения в регионе к 2030 г. составит 113 870 человек…”

Откуда, из какого источника этот аналитический бред? В Туве сейчас примерно 320 тысяч населения и никаких намёков на демографический спад, скорее наоборот. А тут такая скрупулёзность, да ещё на десяток лет вперёд – 113870. А почему не 113875? Вот в 2030 году и проверим…





Первый заместитель Главы Республики Тыва Александр Брокерт:

«Признаюсь, успел посмотреть одним глазом. Сразу бросились в глаза не-стыковки по цифрам, искусственная привязка, и подозреваю, что даже, вероятно, есть компиляции из других исследований по тувинской проблематике. Надо отметить Михаил Владимирович Мишустин посещал Туву в рамках своей поездки по сибирским регионам и подготовка к этим посещениям была тщательной, мы это сразу почувствовали. У премьер-министра РФ был полный, беспристрастный контрольный анализ по всем регионам, в том числе по Туве. Вряд ли он нуждается в сомнительных анализах, сделанных, явно по политическому заказу. Так как данное обращение было опубликовано в СМИ, мы в любом случае его проанализируем. По большому счету, у нас сейчас большой фронт работы, связанный с конкретными реальными делами. Шол-бан Валерьевич сформировал для правительства республику жесткую деловую повестку по итогам встречи с Михаилом Владимировичем Мишустиным. А подобные обращения не имеют ничего общего с реальными проблемами развития региона».

В пропаганду ЛДПР и других антиправительственных направлений, имеющихся в Туве, в последние годы вкладываются немалые средства. В том числе иностранные. Консультанты, пиар-технологи, наблюдатели не прочь заработать на амбициях тех, кто хочет смены курса региона. По сути – смены курса России. Эти технологи конечно же понимают, что именно в Туве политическая карта ЛДПР (и вообще любой «протестуции») – битая изначально. Но деньги принято отрабатывать. Понимает это и Конвиз. Поэтому даже не особо редактирует и не поправляет при очевидных ляпах своих пишущих единомышленников. Да ладно, и так сойдёт. Главное – отчитаться перед спонсорами.

Заместитель Председателя Верховного Хурала РТ Ирина Бадыргы:

«На мой взгляд, это просто часть информационной контрпропаганды. Имен-но так и пытаются отдельные деструктивные элементы сформировать базу для экспертного сообщества. Но вся эта деятельность, а мы хорошо знаем негативную репутацию этой газеты, не приносит никакого эффекта. За этими людьми не стоит никакой политической партии, конкретного влия-тельного кандидата, это своего рода «стервятники-падальщики» политического поля».

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