В ВДЦ «Смена» волонтёрам «серебряного» возраста вручили благодарности от Президента России

Алексей Вольцев

Во Всероссийском детском центре «Смена» наградили участников АНО «Серебряный возраст» Василия Калашникова и Нину Переведенцеву за вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу – 2018. Благодарности от Президента России Владимира Путина вручили в рамках встречи добровольцев с «золотым» стажем и участников образовательной программы «Лидеры добрых дел», информирует Министерство просвещения Российской Федерации.

На мастер-классе с ребятами из «Смены» волонтёры возрастной категории «55+» рассказали о своём опыте, мероприятиях, в которых им удалось поучаствовать: в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, Фестивале молодёжи и студентов в Сочи в 2018 году, а также Чемпионате мира по футболу – 2018.

«Благодаря добровольчеству мы своими глазами можем увидеть такие масштабные соревнования, как Олимпийские игры. В «Смене» я всегда вижу достойных представителей молодёжи – активных, инициативных. Желаю им продолжать развиваться в этом направлении и таким образом находить ещё больше новых друзей», – отметил волонтёр АНО «Серебряный возраст» Василий Калашников.

90 подростков из разных регионов России приехали в ВДЦ «Смена», чтобы стать участниками авторского проекта «Лидеры добрых дел». Все они – активисты детских общественных объединений и волонтёрских организаций. Образовательная программа смены включает мастер-классы, тренинги, лекции экспертов в области добровольчества, а также создание и реализацию различных проектов.