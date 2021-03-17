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Вдова Олега Яковлева попала в психушку в разгар борьбы за наследство певца

Вдова Олега Яковлева попала в психушку в разгар борьбы за наследство певца

Солист группы "Иванушки International" умер в возрасте 47 лет в конце июня 2017 года от остановки сердца. Накануне стало известно, что вдова артиста Александра Куцевол оказалась в психлечебнице, сообщает "Стархит".

Александра Куцевол предоставила справку о прохождении лечения в психлечебнице накануне визита приставов. Последние якобы должны были нагрянуть в апартаменты покойного Олега Яковлева на Дербеневской набережной, чтобы силой выселить оттуда его экс-возлюбленную, где она по-прежнему проживает, несмотря на проигранные суды.

"Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь. Кстати, она уже лежала в клинике Соловьева в 2017 году. Именно тогда стало известно, что Саши нет в завещании. Видимо, сейчас у нее так же расстроены нервы. Кроме того, 24 марта у Куцевол назначен еще один суд — по делу о незаконном обогащении, ни Рома, ни Таня к нему отношения не имеют. Но становится понятно, что не только им Александра не отдает присвоенное добро", — рассказал актер Алексей Шаранин, являющийся близким другом Романа Радова.

Согласно завещанию, все имущество экс-участника "Иванушек International", включая несколько квартир, банковские счета и автомобиль, переходит его университетскому другу Роману и племяннице Татьяне Яковлевой. 

Однако гражданская жена Александра Куцевол пыталась оспорить его волю в свою пользу и доказать, что завещание является недействительным.

Суд принял решение не в пользу Александры Куцевол, оставив ее без наследства Олега Яковлева. "Басманный районный суд Москвы отклонил иск Куцевол к Роману Радову о признании завещания недействительным", — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По оценкам экспертов, состояние артиста оценивается в 200 миллионов рублей. Среди прочего, Олег Яковлев владел тремя квартирами и одной комнатой в Москве — стоимость этой недвижимости составляет 43–50,4 млн рублей.

За три года до своей трагической смерти Олег Яковлев взял в ипотеку четырехкомнатную квартиру на Басманной улице. При жизни артист понемногу гасил долг, однако после его гибели за жилье никто не платил, из-за чего набежали проценты.

В результате банк захотел получить свои 5 миллионов и смог отсудить квартиру у наследников Олега Яковлева — племянницы, друга и гражданской жены.

Как отмечает источник, из-за произошедшего апартаменты солиста группы "Иванушки International" выставят на торги.

Как писал NEWSTES, ранее Малахов показал последнее видео с больным Олегом Яковлевым желтушного цвета.

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По материалам: uposters.ru
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