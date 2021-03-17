Ведущая Первого канала рассказала об избавлении от токсичных отношений

Вадим Карасев

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ведущая Первого канала Юлия Барановская рассказала, как в 2020 году нашла способ избавиться от токсичных отношений и найти новых, позитивных людей. В интервью изданию «7 дней» она сообщила, что прекратила неприятное общение, хотя порой отказ от него вызывал дискомфорт.

«Это был год глобальной перестройки. Я полностью освободилась от всех токсичных отношений. Любых: дружеских, рабочих, отношений между мужчиной и женщиной. Все токсичные люди наконец-то ушли из моей жизни», — отметила она.

По словам ведущей программы «Мужское/Женское», иногда прекращать контакты с человеком было тяжело, а бывали и обратные ситуации, когда расставание давалось довольно легко. «А кто-то, уходя, решил напоследок что-то этакое организовать», — заметила Барановская.

Телезвезда добавила, что узнала о себе много нового в прошлом году, в том числе от людей, которым она вдруг стала неудобной из-за внутренней трансформации. «А что поделать? Удобными бывают только стулья, я же должна быть удобной только сама для себя», — заключила она.

Ток-шоу «Мужское/женское» выходит на Первом канале с осени 2014 года. Его ведут Александр Гордон и Юлия Барановская, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина. В студии герои рассказывают о своих проблемах, а ведущие пытаются подсказать им, как действовать дальше. В шоу также принимают участие приглашенные эксперты. Среди реальных тем передачи были: «Бывших свекровей не бывает», «Запретные ласки, но не как в сказке», а также «Мразь и грязь».