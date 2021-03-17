Великобритания решила противодействовать "всему спектру угроз" со стороны России

Вадим Карасев

Великобритания будет принимать встречные меры против всех типов угроз, которые несет Россия. Об этом говорится в обзоре внешнеполитической стратегии британских властей, передает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, опубликованный обзор стал наиболее масштабным со времен окончания "холодной войны".

Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако, пока отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России.

Лондон пообещал с помощью Североатлантического альянса объединить военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада в отношении России, которая в документе называется "наиболее актуальной угрозой в регионе" НАТО. Кроме того, для реагирования на эту проблему британская сторона будет способствовать сотрудничеству ЕС и НАТО.

Среди основных вызовов со стороны России называются высокоточное оружие дальнего радиуса действия, кибероперации и космическое оружие, а также "враждебная активность, цель которой — проверить границу между миром и войной и решимость стран Запада дать ответ".

"Мы также будем поддерживать другие [государства] в Восточной Европе, и не только для улучшения их приспособляемости к угрозам государственного уровня. Это касается и Украины, где мы продолжим создавать ее потенциал вооруженных сил", — отмечается в документе.