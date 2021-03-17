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Великобритания решила противодействовать "всему спектру угроз" со стороны России

Великобритания решила противодействовать "всему спектру угроз" со стороны России

Великобритания будет принимать встречные меры против всех типов угроз, которые несет Россия. Об этом говорится в обзоре внешнеполитической стратегии британских властей, передает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, опубликованный обзор стал наиболее масштабным со времен окончания "холодной войны".

Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако, пока отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России.

Лондон пообещал с помощью Североатлантического альянса объединить военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада в отношении России, которая в документе называется "наиболее актуальной угрозой в регионе" НАТО. Кроме того, для реагирования на эту проблему британская сторона будет способствовать сотрудничеству ЕС и НАТО.

Среди основных вызовов со стороны России называются высокоточное оружие дальнего радиуса действия, кибероперации и космическое оружие, а также "враждебная активность, цель которой — проверить границу между миром и войной и решимость стран Запада дать ответ".

"Мы также будем поддерживать другие [государства] в Восточной Европе, и не только для улучшения их приспособляемости к угрозам государственного уровня. Это касается и Украины, где мы продолжим создавать ее потенциал вооруженных сил", — отмечается в документе.

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По материалам: uposters.ru
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