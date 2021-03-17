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Вернувшаяся из Киева Максакова оправдалась за сравнение россиян с жабами

Вернувшаяся из Киева Максакова оправдалась за сравнение россиян с жабами

Оперная певица Мария Максакова в интервью "Комсомольской правде" оправдалась за свои антироссийские заявления, сделанные в период жизни на Украине. Она заверила, что имела в виду только свою семью, а не всех россиян.

Слова о том, что она говорила "что-то нехорошее в адрес россиян", артистка назвала глупостью и напомнила про свои образование и интеллект.

Народ наш прекрасен. Среди россиян много замечательных людей. Но и как у любого народа, есть люди, которые обманывают, которые не щадят, которые топчут вдову с маленьким ребенком на руках... Думаю, вы понимаете, что со всем моим образованием и интеллектом я бы не стала, наверное, о русском народе говорить в каком-то неприглядном контексте.

Максакова предполагает, что ей припоминают "шутку", которая однажды прозвучала в эфире, — тогда она заявила, что после переезда на Украину ощущает себя "Дюймовочкой, которая наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами".

"Я думаю, сейчас вы понимаете, кого я имела в виду, говоря об этом. Это не просто люди, которые живут в России, это конкретные люди, которые пытаются меня растоптать. Я про свою семейку... Вы же видите, как они себя проявляют, что они делают. Мой бывший муж Владимир Тюрин забрал мой офис в центре Москвы и не хочет отдавать мне обещанные деньги. Мама моя не хочет меня пускать в дом", — сказала певица.

Максакова уехала на Украину вместе с мужем в 2016 году, а затем сообщила, что они оба получили украинское гражданство. Вороненков тем временем был объявлен в розыск в России по делу о захвате здания кондитерского предприятия "Тома" в Москве. 23 марта 2017 года его застрелили в Киеве. Спустя 1,5 года дело против экс-депутата закрыли из-за его смерти. В 2021 году стало известно, что Максакова вернулась на родину.

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По материалам: uposters.ru
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