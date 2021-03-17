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Вирусолог назвал условие роста заболеваемости коронавирусом в России весной

Вирусолог назвал условие роста заболеваемости коронавирусом в России веснойФото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться. Такое условие назвал вирусолог Анатолий Альтштейн. Его слова приводит газета «Взгляд».

Специалист указал, что на данный момент заболеваемость снижается и весной эта тенденция может сохраниться. Он добавил, что не может точно сказать, как снизится число заражений в сутки, но уверен, что оно стабилизируется на определенном уровне.

«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться», — заявил Альтштейн. Он добавил, что весной и ближе к лету иммунитет понижается не так сильно, как осенью, и люди в целом чувствуют себя лучше.

При этом вирусолог отметил, что появление и распространение новых штаммов коронавируса является угрозой.

Ранее 17 марта стало известно, что в России впервые с октября выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса — 8998. Общее число заражений достигло 4 418 436.

Россия

По материалам: lenta.ru
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