Власти России обещали профинансировать расходы при введении санкций на госдолг

Лидия Мартынова

Министерство финансов готово договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) в том случае, если будут активированы санкции на российский госдолг. Об этом в среду, 15 марта, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», – обнадёжил он общественность.

Силуанов отметил, что если удастся сохранить дефицит бюджета на прежнем уровне, то наличие иностранных инвесторов будет не столь принципиальным, хотя даже при наличии санкций российские акции и облигации востребованы у иностранцев – в этом году они приобрели до четверти от общего количества.

В начале марта СМИ писали, что США могут ввести санкции против суверенного долга России.

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