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Власти России обещали профинансировать расходы при введении санкций на госдолг

Министерство финансов готово договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) в том случае, если будут активированы санкции на российский госдолг. Об этом в среду, 15 марта, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», – обнадёжил он общественность.

Силуанов отметил, что если удастся сохранить дефицит бюджета на прежнем уровне, то наличие иностранных инвесторов будет не столь принципиальным, хотя даже при наличии санкций российские акции и облигации востребованы у иностранцев – в этом году они приобрели до четверти от общего количества.

В начале марта СМИ писали, что США могут ввести санкции против суверенного долга России.

Сообщение Власти России обещали профинансировать расходы при введении санкций на госдолг появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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