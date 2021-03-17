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Власти захотели отправить тиктокеров в Якутию

Власти захотели отправить тиктокеров в Якутию

Властям Якутии предложили создать базу TikTok-блогеров на одном из дальневосточных гектаров. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА "Новости".

По его словам, это один из вариантов реализации масштабной программы.

В целом, гектар — это достаточный участок земли для того, чтобы там сделать какой-то небольшой проект, где несколько десятков людей могут удачно проводить время. Якутии в декабре предлагали создать базу тиктотеров. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. Видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать, особенно на гектарах в таких необычных местах.

Он отметил, что более 40% россиян, получивших дальневосточный гектар, занимаются там сельским хозяйством, 38% получателей строят собственные дома.

"Многие люди подошли креативно, создают там пространства для коллективных активностей: это и школа карате на Курильских островах, есть центр иппотерапии — очень хорошая штука, где лошадки помогают деткам", — рассказал Чекунков.

Для получателей земли, организовавших поселения, будет создана инфраструктура. На эти цели, по словам Чекункова, в национальной программе развития Дальнего Востока заложено более 7 миллиардов рублей после 2025 года.

"Основной процесс начнется через несколько лет, он заложен на второй этап национальной программы, начиная с 2025 года. В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны", — пояснил министр.

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По материалам: uposters.ru
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