Власти захотели отправить тиктокеров в Якутию
Властям Якутии предложили создать базу TikTok-блогеров на одном из дальневосточных гектаров. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА "Новости".
По его словам, это один из вариантов реализации масштабной программы.
Он отметил, что более 40% россиян, получивших дальневосточный гектар, занимаются там сельским хозяйством, 38% получателей строят собственные дома.
"Многие люди подошли креативно, создают там пространства для коллективных активностей: это и школа карате на Курильских островах, есть центр иппотерапии — очень хорошая штука, где лошадки помогают деткам", — рассказал Чекунков.
Для получателей земли, организовавших поселения, будет создана инфраструктура. На эти цели, по словам Чекункова, в национальной программе развития Дальнего Востока заложено более 7 миллиардов рублей после 2025 года.
"Основной процесс начнется через несколько лет, он заложен на второй этап национальной программы, начиная с 2025 года. В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны", — пояснил министр.