Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом

Алексей Вольцев

Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu.

Сообщается, что 75-летний режиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: у него глубокая рана шеи и задета сонная артерия.

Квартал, где произошло нападение, оцеплен полицией. Уже удалось обнаружить покрытый кровью нож, ставший орудием преступления. На стенах домов узкой улочки в этом районе также видны следы крови.

Личность нападавшего и его мотивы не установлены.

Ален Франсон возглавлял театры в разных городах Франции, в том числе в Париже. Дважды в 1995 и в 2010 годах ему присуждалась национальная премия "Мольер" как лучшему театральному режиссеру страны.