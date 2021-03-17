Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом

Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом
Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu.

Сообщается, что 75-летний режиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: у него глубокая рана шеи и задета сонная артерия.

Квартал, где произошло нападение, оцеплен полицией. Уже удалось обнаружить покрытый кровью нож, ставший орудием преступления. На стенах домов узкой улочки в этом районе также видны следы крови.


Личность нападавшего и его мотивы не установлены.


Ален Франсон возглавлял театры в разных городах Франции, в том числе в Париже. Дважды в 1995 и в 2010 годах ему присуждалась национальная премия "Мольер" как лучшему театральному режиссеру страны.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"
Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет по поводу Донбасса
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Популярный актер был госпитализирован в Париже
Двое неизвестных напали на полицейского в Саратовской области
Нападение на дом престарелых во Франции: есть жертвы